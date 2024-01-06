Müzik ve lezzet tutkunları bu festivalde buluşuyor

"Yıllanmış Festival", 10-11 Şubat’ta İstanbul’da gastronomi tutkunlarını unutulmaz lezzet ve kültür yolculuğuna çıkaracak.

"Yıllanmış Festival", müzik ve lezzet tutkunlarını bir araya getirecek. Zaman geçtikçe değerlenen lezzetler ile gusto sahibi kişileri buluşturan festival, ünlü degüstatörlerin, sektör liderlerinin ve tanınmış sanatçıların katılımıyla 10-11 Şubat’ta İstanbul Grand Pera’da gastronomi tutkunlarını unutulmaz lezzet ve kültür yolculuğuna çıkaracak. Lezzet dolu festivalin biletleri, Biletinial’da satışa sunuldu.

Tarihi Emek Sahnesi’nin ev sahipliği yaptığı festival, Mezopotamya ile Anadolu’nun hem geleneksel hem de sofistike kültüründen izler taşıyan, küresel çapta beğeni toplayan lezzetleri bir araya getirerek yıllanmış tatları ve kültürleri aynı noktada buluşturacak. Bu yıl, Yıllanmış Festival’de gerçekleştirilecek etkinlikler arasında tadım seansları, ünlü degüstatörlerin söyleşileri, alanında uzman kişiler eşliğinde düzenlenen atölye ve deneyim atölyeleri ile konserler yer alacak. Yılanmış Festival’in konser programında 10 Şubat Cumartesi Birsen Tezer, 11 Şubat Pazar günü ise Bülent Ortaçgil ve Jehan Barbur yer alacak.