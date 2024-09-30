Müzisyen Akademi Yöneticilerinden Kaymakam Tolga Toğan'a Ziyaret

Müzisyen Akademi'nin kurucusu Arda Göksel ve Akademi Müdürü Anıl Göksel, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'ı makamında ziyaret etti.

Müzisyen Akademi Yöneticilerinden Kaymakam Tolga Toğan'a Ziyaret
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Müzisyen Akademi’nin kurucusu Arda Göksel ve Akademi Müdürü Anıl Göksel, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette akademi yöneticileri, Silivri’deki müzik eğitimi faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve geleceğe yönelik projelerini sundular.

Gösterdiği misafirperverlikten dolayı Kaymakam Tolga Toğan’a teşekkürlerini ileten Arda Göksel ve Anıl Göksel, akademinin gelişimine katkı sağlayacak işbirliklerinin önemine dikkat çektiler.

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