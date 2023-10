Müzisyen Onur Şener, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı

TAKİP ET

Ankara’da bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu katledilen Müzisyen Onur Şener, ölümünün birinci yıl dönümünde ailesi ve sevenleri tarafından çalıştığı eğlence mekanının önüne karanfiller bırakılarak anıldı.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Çankaya’daki bir eğlence mekanında solistlik yapan Müzisyen Onur Şener, mekana gelen müşterilerden İlker Karakaş ve Ali Gündüz tarafından kırık cam bardakla boynundan yaralanması sonucu hayatını kaybetmişti. Aradan geçen bir yılın ardından Şener’in annesi, babası, avukatı ve sevenleri, Şener’in vefat ettiği noktaya karanfil bıraktı.

Şener ailesinin avukatı Meltem Banko, burada yaptığı konuşmada, Şener’in canavarca bir hisle öldürüldüğünü söyledi. Banko, Şener’in vahşice hayattan koparıldığına dikkati çekerek, “Sanatını icra ettiği mekanın önünde bir grup fail tarafından yaşamından, enstrümanlarından ve daha da önemlisi biricik kızından koparılmıştır” dedi.

Şener’in ölümünün her zaman hatırlanacağını ve hayattan koparılmasının ortaya çıkardığı dehşet ve acının hiçbir zaman dinmeyeceğini kaydeden Banko, “Başta ailesi ve yakınları olmak üzere Onur’u tanıyan, tanımayan herkesin, bilhassa biricik kızının döktüğü her bir damla gözyaşı bu ateşi harlayacak ve insanlık tarihinde kara bir leke olarak her daim hatırlanacaktır” diye konuştu.

Şener’i katleden şahısların toplumdaki huzuru ve güveni de sekteye uğrattığını dile getiren Banko, “Olay sonrasında ve yargılama sürecinde hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeyen sanıkların hak ettikleri cezayı almaları toplumun adalete olan güveni için şarttır. Tüm bu nedenlerle heyet tarafından verilen ve yalnızca iki sanığın cezalandırılmasına ilişkin kararın hukuka ve Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen iştirak kurumunun ruhuna aykırı olduğu kanaatindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Onur Şener’in babası Erhan Şener ise yaptığı konuşmada adalet mücadelesi vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Bir hukukçu olarak verilen cezadan hiçbir zaman memnun olmadık. İnanıyorum ki yüksek mahkemenin verilen cezayı bozacağını ve tüm iştirak halinde müşterek faillerin hepsinin aynı cezaya çarptırılacağına inancım sonsuzdur. Mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

Şener’in annesi Leyla Pınar Şener ise yaptığı konuşmada, oğlunun öldürüldüğü mekana ilk kez geldiğini belirterek, şunları söyledi:

“33 tane darbeyi nasıl vurdunuz benim oğluma? Cam kırıklarıyla 33 defa kesmişler ve biçmişler. Bu nasıl insanlık ve bu insanlar hiçbir şey olmamış gibi ikisi içerde kaldı. Ağırlaştırmış müebbet alan bunlar iyi halden indirim aldı ve 25 yıla düştü. Öbür 3 kişi ortalıkta geziyor, serbest bırakıldı, kabul edemiyorum. Benim oğlumu katledip bu katillerin aramızda cemiyette böyle elini kolunu sallayarak dolaşmasını kabul edemiyorum. Bunun için mücadelemizi sonuna kadar vermek istiyorum. Ben o evladımı emeklerle büyüttüm.”

Açıklamaların ardından Şener’in sevenleri, Şener’in vefat ettiği noktaya karanfil bıraktı.