Muzla beslenen maymunlardan keyifli anlar
Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmada yasa dışı yollardan yurda sokuldukları tespit edilen Hint şebeği maymunlarının muz yeme anları renkli görüntülere sahne oldu.
Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmada yasa dışı yollardan yurda sokuldukları tespit edilen Hint şebeği maymunlarının muz yeme anları renkli görüntülere sahne oldu.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, beslenmesi yasak olan ve yasa dışı yollar ile yurda sokulduğu tespit edilen 4 adet Hint şebeği maymunu Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alındı.
Teslim alındıktan sonra ekipler tarafından gerekli sağlık kontrolünden geçirilen maymunlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi. Sağlık kontrolleri yapılırken muzla beslenen maymunlar keyifli anlar yaşadı.