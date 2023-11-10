MYO'lara akreditasyon yolu açıldı

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne akreditasyon yetkisi veren Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi’ni MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a takdim etti. Böylece MYO’lara akreditasyon yolu açılmış oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (MEDEK) 83 programda akreditasyon yetkisi veren Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi’ni Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’tan aldı. YÖKAK’ta gerçekleştiren törene SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Mesleki Eğitim Akreditasyon Kurulu (MEK) Başkanı Prof. Dr. Remzi Gören ve SUBÜ Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Furkan Korkmaz katıldı. Dernek kısa süre içerisinde akreditasyon için başvuruları almaya başlayacak. Başvurular https://medek.org.tr/ adresinden yapılabilecek.

Törenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, “MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a ön lisans programlarının akreditasyonu için Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi’ni takdim ettik. Önlisans programlarının akreditasyonunda önemli olan bu girişimin yükseköğretime hayırlı olmasını dilerim ifadelerini kullandı. MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise sosyal medya hesabından, “Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğimize 83 programda akreditasyon yetkisi veren belgeyi, YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’tan aldık. Bu yetki ile MYO’larımız kalite döngüsüne dahil olarak öğrenim kalitesini ve mezun niteliğini artırmayı hedefliyoruz” paylaşımını yaptı.