MYP Genel Başkanı Yılmaz: 'CHP'nin vaatleri maalesef boş'

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vizyon toplantısında açıkladığı vaatlerin boş olduğunu söyledi.

MYP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı vizyon toplantısına ilişkin konuştu. Yılmaz, "CHP 3 Aralık’ta yayınladığı 2. Yüzyıl belgesinde Sayın Kılıçdaroğlu’nun 300 milyar dolar yeni borç temiz para vaadi ile ülkeyi borçlandırmaya devam etmekten başka bir şey vadetmiyor maalesef. Türkiye’nin sorunu yeni borç alarak geri ödenecek borç ve faiz miktarını yükseltmek değildir. Türkiye borçlanma ile yaşamaya son vermedikçe ayağa kalkamaz. Yeni bir borçlanma ancak mevcut borcu daha düşük faizle değişme imkanı olması halinde olabilir. Bunun için de Türkiye’nin borç ödeme kaynakları sadece toplanan vergiler olmaktan çıkarılmalıdır. Yeni borç halkın sırtına yeni yük, yeni vergi yeniden hayat pahalılığı demektir. Ekonomi de ihtiyacımız olan şey bu değildir" dedi.

"Jeremy Rifkin ikinci Kemal Derviş vakasıdır"

Altıla masa ve altı partinin bir program oluşturmadığını kaydeden Yılmaz, "Ana muhalefet partisi ekonomik çözümleri kendi yerel anlayışı ile planlamak yerine daha önce ülkemin başına bela ettikleri Derviş modelinde yapılan hatanın benzerini Amerika’dan danışman alarak bulmaya çalışması CHP içindeki yetersizlik ve çaresizliği göz önüne sermektedir. Altılı masa altı parti bir program oluşturamıyorlar. Bu milletin gidişi ne olacak diye sormak durumunda kalıyor aklı selim insanlar. Yazık çok yazık" diye konuştu.