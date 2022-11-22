MYP Lideri Yılmaz: 'HDP hangi ittifak olursa olsun olacağı yere sadece seçimi kaybettirecektir'

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, seçime giren partilerin hangi ittifakta yer alacağının oldukça önemli olduğunu belirterek, "HDP hangi ittifak olursa olsun olacağı yere sadece seçimi kaybettirecektir" dedi.

MYP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, hükümetin HDP ile ittifak kurma imkanının matematiksel olarak olmadığını belirterek, "Cumhur İttifakı açısından tek çare Akşener cephesini kendi ittifakına kaymaya çalışmak olacaktır. Burada da önemli bir sorun var. Böyle bir durumda İYİ Parti’ye oy verenler Akşener ile beraber hareket etmeyeceklerdir. Ancak Akşener geçerken ortaya çok önemli ikna edici büyük bir argümanı seçmene sunup ikna etmesi gerekmektedir. Bu da kolay bir durum değildir" diye konuştu.

Aynı zamanda seçime giren diğer partilerin de hangi ittifakta yer alacağının oldukça önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bu durumda bu partilerin müstakil olarak alacağı oy önemli olmasa da oluşturacağı bir sinerji olacaktır. Oy oranlarına bakılmadan ortaya çıkacak bu sinerjinin de etkili olacağı kesindir. Biz bunu CHP tarafından İYİ Parti ve diğer oyu olmayan partilerle oluşturduğu sinerjide gördük. İki taraf da bu nedenle her yolu deneyecektir. HDP hangi ittifak olursa olsun olacağı yere sadece seçimi kaybettirecektir. Ama Akşener üzerinde ilerleyen günlerde baskılar artacaktır. Haziran 2023 öncesi olası harekatlar ve daha geniş manada bir savaş olasılığı son derece yüksektir. Suriye’de sahada çatışmaların savaşa dönüşmesi, Ege’de Yunan’ı da harekete geçirecektir. Bu tür bir durumda seçimlerin bir yıl gecikmeli yapılması gündeme gelecektir. Bu ihtimal seçimlerin zamanında yapılacağı konusundan daha yüksek bir ihtimale sahiptir" ifadelerini kullandı.