MYP milletvekili aday adayı Şevket Göçmen adaylık başvurusunu partisine teslim etti

Milli Yol Partisi (MYP) milletvekili aday adayı Şevket Göçmen, başvuru dilekçesini partisinin Seçim İşleri Başkanı Şeref Canlı’ya teslim etti.

MYP Kırşehir milletvekili aday adayı ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen, partisinin genel merkezine gelerek, başvuru dilekçesini MYP Seçim İşleri Başkanı Şeref Canlı’ya teslim etti. Burada açıklamalarda bulunan Göçmen, “14 Aralık 2021 tarihinde Yüksek Seçim Kuruluna verdiğimiz 189 kurucular kuruluyla Muhsin Yazıcıoğlu’nun yarım kalmış hayallerini hayata geçirmek için yola çıktık. Türk milletinin kanayan yarasına merhem olacak bir hareketi ayağa kaldıracağız. 1 hafta sonra gelen onay dilekçesiyle beraber siyasi hayatına MYP olarak devam etmiş ve Türk siyasi hayatına kazandırılmıştır. Bir yıldır yapmış olduğumuz çalışmalarla yaklaşık 70 ilde teşkilat kurup, 45’e yakın ilde kongre kurarak seçime girme hakkı kazanan MYP bugün itibarıyla seçime giriş dilekçeleri ve adayları ile beraber Yüksek Seçim Kurulunun yasalarıyla aday adaylıklarını başlatacaktır. MYP olarak teşkilatımıza, seçim işlerimize, yerel yönetimlerimize, genel sekreterliğimize ve genel başkanımıza kadar verdiğimiz tüm emeğe ve tüm taşra teşkilatlarına teşekkür ederiz. MYP yaklaşık olarak 1.5 yıldır Türk siyasetinin artık iki kutuplu bir siyasetten kurtulması gerektiğini, bir tarafa baktığımız zaman bu 20 yıllık iktidarın artık bu insanlara verecek hiçbir şeyinin kalmadığını, tabiri caizse bize bir kez daha oy verir misiniz diye insanlardan medet umduğu, diğer taraftan 20 yıllık Millet İttifakı’nın içerisinde bulunan yıllardır başbakanlık, müsteşarlık, vekillik ve bakanlık yapmış arkadaşların tekrar veremeyeceğinin kanaatine vardık ve MYP’yi kurarak Türk siyasi hayatına kavuşturduk. MYP olarak seçime giren bir hareketin doğrultusunda aday adaylıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Bende Kırşehir milletvekili aday adaylığı dilekçemi bugün itibarıyla seçim kurulu başkanlığımıza takdim etmek üzere genel merkezimize geldim. Bu masum ve mazlum milletin artık kurtuluşa ermesi dileğiyle” dedi.

Milli Yol Partisi Genel Merkezi Seçim İşleri Başkanı Şeref Canlı da bu başvurunun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Şevket Göçmen’e teşekkür etti.