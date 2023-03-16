Mysia Yolları için TÜRSAB ile iş birliği

Nilüfer Belediyesi ile TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu’nun yapacağı iş birliğiyle, Mysia Yolları Tarih ve Kültür Rotaları çerçevesinde yeni turizm destinasyonları belirlenecek ve kırsal turizm desteklenecek.

Nilüfer Belediyesi’nin 2016 yılında hayata geçirdiği Mysia Yolları Tarih ve Kültür Rotaları’nın modern kent kültürü ile birlikte şehir turizmine katkısının artırılması adına önemli bir iş birliğine daha imza atıldı. Nilüfer Belediyesi ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu, Mysia Yolları Tarih ve Kültür Rotaları’nın turizmde daha etkin kullanımı için iş birliğine gidiyor.

TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu ile yönetimi Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek yapılacak iş birliğini görüştü.

Mysia Yolları’nı çok önemsediklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Proje hakkında yapacağımız iş birliği bizi heyecanlandırdı, TÜRSAB’a bu nedenle çok teşekkür ederiz. Bursa, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli açısından önemli bir kent. Bu kenti tüm yönleriyle iyi tanıtıp dünya turizminden hak ettiği payı almasını sağlamalıyız. Bursa’nın turizm kimliği olması gerektiğine inanıyorum. Bursa’da tarım ve sanayi var ama onun getirdiği göç olumsuz etkilere yol açıyor. Büyüyen kentlerde doğal kültürel güzellikler tahrip olur. Bir yerde turizm gelişirse en çok yararlanan bölge halkı olur. Bu iş birliği 850 kilometre uzunluğundaki ve 5 ilçeyi kapsayan Mysia Yolları’ndaki bölgeye büyük katkı sağlayacak” dedi.

TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da proje çerçevesinde yapılacak iş birliğinin kırsala her yönden pozitif etki yapacağını belirtti. Saraçoğlu, “Mysia Yolları çok nitelikli ve geniş bir proje. Biz de yaşanan eksiklik varsa tamamlamak isteriz. Bölgeye gelecek ziyaretçiler sayesinde hareketlilik artacak. Bursa büyükşehirlerden turist çeken bir bölge. İnsanlar yakın yerlerde farklı deneyimler kazanabileceği mekanlar arıyor. Bu anlamda Mysia Yolları ziyaretçilerine zengin bir içerik sunacak” diye konuştu.

Yapılacak iş birliğiyle kırsal turizmin desteklenmesi, Nilüfer’in sahip olduğu kültür ve tabiat varlıklarının modern kent kültürü ile birlikte şehir turizmine katkısının artırılması hedefleniyor. Marmara Denizi’nden Uludağ’a uzanan yaklaşık 850 kilometre uzunluğunda ve 5 ilçeyi kapsayan 44 parkurluk rotaların ziyaretçileri ağırlayarak işlevselliği arttırılacak. Nilüfer Belediyesi, TÜRSAB iş birliğiyle bisiklet ve yürüyüş parkurlarına yönelik planlanan İnfo turlarının önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.