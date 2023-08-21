Mysia Yolları'nda yürüyüş yapanlar tabiatın tadını çıkardı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği yürüyüşe katılan doğaseverler, Mysia Yolları’nda keyifli bir pazar günü geçirdi.

Nilüfer Belediyesi’nin Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi çerçevesinde hayata geçirdiği Mysia Yolları, renkli ve heyecanlı parkurları keşfetmek isteyen çok sayıda vatandaşın tercih ettiği rota haline dönüştü.

İsteyen vatandaşlar bireysel yürüyüşler düzenlerken Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü de doğaseverlerden gelen talepler üzerine Mysia Yolları’nda, herkesin katılımına açık yürüyüşler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede hafta sonu düzenlenen yürüyüşe 100’e yakın doğasever katıldı.

Kadriye Mahalle Meydanı’nda sabah saatlerinde başlayan yürüyüş, öğleden sonra Dağyenice’de tamamlandı. Yürüyüşe katılanlar hem doğanın tadını çıkardı hem de yürüyüş boyunca sohbetlerle, müzikle dolu anlar yaşayarak keyifli bir pazar günü geçirdi.