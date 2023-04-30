N Kolay Yarı Maratonu'nda ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 18.’si düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl 18.’si düzenlenen 60 ülkeden 12 binin üzerinde katılımcı ile 22 kadın ve 34 erkek olmak üzere toplam 56 elit atletin katıldığı organizasyon, 21 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre paten yarışı olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi. Yarışların ardından dereceye giren isimler için ödül töreni düzenlendi. Türk atletlerden erkeklerde birinci olan İlham Tanuyi Özbilen ile kadınlar birincisi Yayla Kılıç Gönen kürsüye çıkmayı başardı.

Kenyalı atletler kürsüde

Genel klasmanda dereceye giren kadınlarda Kenyalı Purity Jemutai Komen 1.06.28 derecesiyle birinci olurken, vatandaşı Ruth Chepngetich 1.07.18’lik derecesiyle ikinci, Evaline Chirchir 1.07.30’luk derecesiyle üçüncü oldu.

Erkeklerde 59.52’lik derecesiyle Kenyalı Daniel Simiu Ebenyo, birinci olurken, Faslı Hicham Amghar, 59.57’lik derecesiyle ikinciliği, Etiyopyalı Haftu Teklu ise 1.00.01’lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Yarı maratonda dereceye giren sporculara ödüllerini, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Aktif Bank İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu ve İBB Gençlik ve Spor Müdür İlker Öztürk takdim etti.