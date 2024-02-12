n11'den Sevgililer Gününe özel hediye seçenekleri

E-ticaret platformu n11, Sevgililer Günü’nü daha da anlamlı kılmak isteyenler için Sevgililer Günü’ne Özel Kataloğunu yayınladı.

E-ticaret platformu n11, Sevgililer Günü’nde en anlamlı hediyeyi arayanlar için farklı zevklere özel hazırlanmış alternatiflerle kullanıcılara kolaylık sağlayan Sevgililer Günü’ne Özel Hediye Kataloğunu yayınladı. Yapılan açıklamaya göre e-ticaret platformu, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü özel kılmak isteyenlere, farklı ilgi alanlarına göre sunduğu hediye alternatifleriyle yardım ediyor. Üstelik kullanıcılar sevdiklerini mutlu ederken 14 Şubat’a kadar yapacakları alışverişlerinde alt limitsiz olarak indirim sunan ’birisanabiribana’ kupon kodunu iki kez kullanabiliyor.

E-ticaret platformu Sevgililer Günü için hediye seçenekleri şöyle açıkladı:

’’Takılarla şımartılmayı sevenlerden kişisel bakımına özen gösterenlere, hobi düşkünlerinden modayı yakından takip edenlere kadar herkese hitap edecek farklı kategorilerden binlerce ürünü cazip fiyatlarla bir araya getiren e-ticaret platformu, ne alacağına karar veremeyenlere sunduğu özel ürün seçkileriyle kullanıcılarının işini kolaylaştırıyor.

Sürpriz kuponlar ve UçUç Kupon ile avantajlı alışveriş

Türkiye’de e-ticaret sektörünü kupon ile alışveriş fırsatlarıyla tanıştıran e-ticaret platformu, müşterilerine sadece alışveriş yapma değil, aynı zamanda Sevgililer Günü’nü daha da özel kılma şansı da sunuyor. E-ticaret platformu kullanıcıları, anlık olarak hesaplarına yüklenen sürpriz kuponlar ve her alışveriş sonrasında sepet tutarının en az yüzde 5’ini geri getiren UçUç Kuponlar ile özel indirimler kazanarak, sevdikleriyle paylaşacakları hediyeleri avantajlı bir şekilde almanın keyfini çıkarıyor.

n11çabuk ile hediyeler 1 saatte kapıda

E-ticaretin en sevilen ürünlerini dakikalar içinde teslim ederek sektöre yeni bir soluk getiren n11çabuk, hediye almayı unutanların Sevgililer Günü’nü kurtarıyor. Şimdilik sadece İstanbul’daki kullanıcılara sunulan bu hizmetten yararlanmak isteyenler, Getir ve e-ticaret platformu içinde bulunan n11çabuk’tan hediyelerini seçerek ürünlerini 1 saat içinde kapılarında buluyor. n11çabuk, Sevgililer Günü yaklaşırken hala hediye seçimi yapamamış olanlar ve hediyesini son güne bırakanları düşünerek, 1 saat içinde teslimat garantisi sunuyor.’’