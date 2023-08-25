Nabi Avcı'dan Bilecik Valisi Aygöl'e ziyaret

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü makamında Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm eski Bakanı Nabi Avcı ziyarette bulundu.

Nabi Avcı'dan Bilecik Valisi Aygöl'e ziyaret
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ü makamında Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm eski Bakanı Nabi Avcı ziyarette bulundu.

Nabi Avcı bir takım ziyaretlerde bulunmak için geldiği Bilecik’te ilk olarak yeni atanan Vali Şefik Aygöl’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Avcı, Şefik Aygöl’e hayırlı olsun temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Vali Şefik Aygöl ise, "Sayın Bakanım Nabi Avcı’ya bu değerli ziyareti için teşekkür ediyorum’’ sözlerinde bulundu.

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