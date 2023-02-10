Nagehan öğretmen 2 çocuğuyla toprağa verildi

Hatay'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmen Nagehan Kuşçu ile 4 ve 8 yaşındaki çocuklarının cenazesi toprağa verildi.

Nagehan öğretmen 2 çocuğuyla toprağa verildi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmen Nagehan Kuşçu ile 4 ve 8 yaşındaki çocuklarının cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de meydana gelen depremde enkaz altında kalan çocukları İsa Kuşçu (8) ve Bulut Aras Kuşçu (4) ile birlikte hayatını kaybeden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nagehan Kuşçu’nun (38) cenazesi; Erzin ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi Aile Kabristanlığı’nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.