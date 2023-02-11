Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine destek için Nahçıvan’dan Türkiye’ye 38 yardım tırı gönderildi.

Türkiye’ye birçok ülkelerden yardım gelirken ilk günden yardım için seferber olan Nahçıvan da yardım göndermeye devam ediyor. Nahçıvan’da toplanan gıda, battaniye, konteynır gibi malzemeler toplanarak orada tırlara yüklendi. Tırlara yüklenen malzemeler Iğdır’a gelerek AFAD İl Müdürlüğünde yapılan araç kayıtları sonunda ihtiyaç duyulan yardım bölgelerine gönderildi. Nahçıvan, depremin olduğu günden bugüne kadar toplam 38 tır yardım deprem bölgesine gönderdi.

Şoförlerden Orhan Süleymanov, yardım çağrısı sonrası hemen yola çıktıklarını belirterek, “Bizi arayıp ’Kardeş ülke Türkiye’de yardıma ihtiyaç vardır’ dediler. Biz de Allah’ın izni ile bütün yardımları topladık. Biz konteynır, yatacak yer, battaniye, halı, yiyecek her türlü malzemeleri aldık. Herkes doldurdu arabalarını 7 araba buradayız 4 arabamız da şuradadır. Şimdi yola çıkacağız. Depremin merkez üssü olan Hatay’a Allah’ın izni gideceğiz. Orada da arabaları indirip 5 gün 10 gün bekleyip arkadaşlarımıza yardım edeceğiz” dedi.