Naim Süleymanoğlu'nu keşfeden hoca Bengü'ye sahip çıktı

Dünya ve Avrupa şampiyonu, "Yüzyılın sporcusu" merhum Naim Süleymanoğlu'nu henüz 8 yaşındayken halterle tanıştıran antrenörü Hilmi Pekünlü, Silivrili Bengü Engin’i keşfederek kampına dahil etti. Bulgaristan'ın Kırcaali şehrine bağlı Mestanlı ilçesinde doğan ve oradaki halter antrenörlüğüne 1991 yılında yerleştiği Kütahya'da devam eden 65 yaşındaki Hilmi Pekünlü, başta eski milli halterci Naim Süleymanoğlu olmak üzere bugüne kadar dünya şampiyonasında ikincilik, Avrupa şampiyonasında birincilik elde eden çok sayıda halter sporcusu yetiştirdi. Şimdi sırada Silivrili halterci kız Bengü Engin’e destek veriyor.

KÜTAHYA’DAKİ SALONUNDA ÖZEL İDMANLAR

Okullar arası Türkiye Şampiyonası için Kütahya’da birçok şampiyonlar yetiştirmiş olan Hilmi Pekünlü’nün salonunda Ali Osman Gökmen ve Hilmi Pekünlü tarafından özel idmanlarla hazırlanan Bengü Engin turnuvalarda şampiyonluğu bırakmayacağını dile getirdi.

ENGİN: SİLİVRİ’Yİ GURURLANDIRACAĞIM

Silivri’nin halter branşında ciddi anlamda çalışan ve turnuvalara katılım sağlayan tek sporcusu Bengü Engin, şampiyonlar yetiştiren hoca Hilmi Pekünlü ile Kütahya’da idmanlarını sürdürüyor. Şampiyon halterci Bengü Engin yaptığı açıklamada,“Silivri’nin ismini en iyi şekilde temsil etme noktasında idmanlarımı yapmaktayım. Hocalarımın gözetiminde çok çalışıyorum. İnancım ve hedefim bu turnuvalarda birincilikler elde edip ilçemin isminin tanıtımına katkı sağlamaktır. İlerleyen yıllarda ise çok daha büyük turnuvalarda ülkemi temsil etmek hedeflerimin arasındadır” dedi.