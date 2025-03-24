Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi 3 gün hizmet veremeyecek

Silivri Belediyesi’ne bağlı Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 25-28 Mart tarihleri arasında hizmet veremeyecek.

Silivri Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi’nde planlanan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 25 Mart Salı günü itibarıyla hizmetlere geçici olarak ara verilecek. Tesis, 28 Mart Cuma gününe kadar kapalı olacak.

Yetkililer, çalışmanın tesisin daha sağlıklı ve güvenli şekilde hizmet vermesi amacıyla gerçekleştirileceğini belirtirken, vatandaşların anlayışı için teşekkür etti.