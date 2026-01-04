Naip barajı bitti : Tekirdağ susuzluğun eşiğinde

Tekirdağ’da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı’nda kuraklığın etkisiyle su seviyesi kritik eşiğin altına düştü. Doluluk oranı yüzde 1’in altına inen barajda, aktif su çekilmesinin büyük ölçüde sona erdiği bildirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, baraj sahasında yaptığı açıklamada vatandaşlara tasarruf ve dayanışma çağrısında bulundu.

Süleymanpaşa ilçesinin merkez mahalleleri ile Kumbağ ve Barbaros mahallelerinin içme ve kullanma suyunu sağlayan Naip Barajı’nda yaşanan düşüş, kent genelinde su güvenliğine yönelik endişeleri artırdı. Yaklaşık bir buçuk ay önce doluluk oranı yüzde 22’nin üzerinde olan barajın, kısa sürede yüzde 1’in altına gerilemesi, bölgede yaşanan kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Başkan Candan Yüceer, Türkiye’nin birçok bölgesinde kar ve yağmur yağışları görülmesine rağmen Trakya’nın uzun süredir yeterli yağış alamadığını belirterek, son 50-60 yılın en kurak kış dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi. Yüceer, baraj havzasında suyun büyük oranda çekilmesiyle birlikte ağaç köklerinin ortaya çıktığını, toprak yüzeyinde derin çatlaklar oluştuğunu ve daha önce su altında kalan bazı yapıların görünür hale geldiğini ifade etti.

Kuraklık şartlarına rağmen kentte içme suyunun kesintisiz sağlanması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Yüceer, yaz aylarında yüzer terfi pompaları sayesinde barajın dip kısmında kalan sınırlı suyun sisteme alınarak vatandaşların susuz bırakılmadığını hatırlattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana kayıp ve kaçak suyla mücadeleye öncelik verdiklerini belirten Yüceer, içme suyu şebekelerinin yenilenmesi, altyapı hatlarının güçlendirilmesi ve yeni su kaynaklarının sisteme kazandırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti. Yeni baraj projeleri ve alternatif su temin yöntemleri üzerinde de teknik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Başkan Yüceer, suyun arıtılması ve kullanıma sunulmasının yüksek maliyet ve emek gerektirdiğine dikkat çekerek, "Bu sürecin başarıya ulaşması için sadece belediyenin çabası yeterli değil. Su tüketimi başta olmak üzere tasarruf konusunda herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Bu mücadeleyi ancak dayanışmayla kazanabiliriz" dedi.

Tarımsal sulamanın da kuraklıktan ciddi şekilde etkilendiğini belirten Yüceer, suyun verimli ve kontrollü kullanımının hem bugün hem de gelecek yıllar için hayati önemde olduğunu vurguladı. Açıklamasında, çocuklara daha yaşanabilir bir Türkiye ve Tekirdağ bırakmanın ortak sorumluluk olduğunun altını çizdi.