Nalburun önünden tel çalan şüpheliler kameraya yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren nalburun önünden tel çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yakalandı.

Nalburun önünden tel çalan şüpheliler kameraya yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren nalburun önünden tel çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, saat 06.52’de Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren nalburun önünde meydana geldi. Nalburun önüne elektrikli bisiklet ile gelen 2 şüpheli, 50 kilogram ağırlığında 2 bin TL değerindeki telleri aldılar. Yüklemeye çalıştıkları bisikleti deviren sakar hırsızlar, telleri alıp kayıplara karıştılar.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.