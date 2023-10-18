Nallıhan 'da çeltik hasadı başladı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Uluköy ve Karaköy Mahallelerinde yapılan çeltik ekiminin yanında bu sene Akdere Mahallesi de eklendi ve hasat başladı.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Uluköy, Karaköy ve Akdere Mahallelerinde köylerinde çeltik hasadına başlandı.

Nallıhan ilçesinde Uluköy, Karaköy ve Akdere Mahallelerinde yapılan çeltik ekimi Ankara’da tek olma özelliğini taşıyor. Bolu Kartalkaya dağından doğan ve Aladağ çayından sulanan çeltik, 4 ay devamlı suyun içinde kalarak yetişiyor. Çeltik ekimini gerçekleştiren çiftçiler çeltik hasadına başladıklarını belirterek, "Ankara’da çeltik ekilen tek yerin Uluköy ve Karaköy’e ek olarak Akdere Mahallesinde de ektik ve güzel bir rekolte almayı hedefliyoruz hasadımız hayırlı olsun" dediler.