Nallıhan'da tarihi kilisede kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan tarihi kilisede kaçak kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ulaşılan bilgi üzerine gece saat 03.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan aramada kaçak kazı yapılan tarihi Ermeni Kilisesi’ne açılan gizli bir bölme tespit edildiği ve bir tünele açıldığı belirlendi. Tünelin eski kilise mevkisine doğru yaklaşık olarak 50 metre uzunluğunda olduğu tespit edilirken yapılan inceleme sonucu olaya karışan 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.