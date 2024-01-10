Nallıhan'da yağış sonrası yola düşen kayalar paniğe sebep oldu
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yağan yoğun yağmur sonrası Kuş Cenneti civarı ve Nallıhan-Ankara Karayolu üzerinde toprak kaymasından dolayı kayalar yola düştü.
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yağan yoğun yağmur sonrası Kuş Cenneti civarı ve Nallıhan-Ankara Karayolu üzerinde toprak kaymasından dolayı kayalar yola düştü.
Yola düşen kayalar yüzünden, araçları ile yoldan geçmekten korktuklarını belirten sürücüler, bu sorunun çözüme kavuşturulmasını beklediklerini ifade ediyorlar.
Yola belirli aralıklarla düşen taş parçaları nedeniyle sıkıntı çektiklerini dile getiren vatandaşlar, özellikle yağışlar sonrası kayalık alandan kopan kaya parçalarının yola düşmesinin sürücüleri tedirgin ettiğini ifade ederek, önlem alınmasını istedi.