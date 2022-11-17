Nallıhan'da yetiştirilen mandalina görenleri şaşırtıyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde yaşayan üretici İbrahim Aktaş, tarlasında mandalina yetiştirdi.

Nallıhan'da yetiştirilen mandalina görenleri şaşırtıyor
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Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde yaşayan üretici İbrahim Aktaş, tarlasında mandalina yetiştirdi.

Nallıhan’da yetişen ürünler görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre Karaköy Mahallesi’ndeki mikroklima özelliğinden dolayı kışları sert geçmediğinden ötürü tropikal meyvelerin yetişebildiği öğrenildi. Geçmişten günümüze mahallede yapılan çeltiğin yanı sıra antepfıstığı, zeytin, hünnap, lavanta, Trabzon hurması, yenidünya gibi meyvelerin yetiştirildiği öğrenilirken mandalinanın da yetişmesi görenleri hayrete düşürdü.

Nallıhan'da yetiştirilen mandalina görenleri şaşırtıyor
Nallıhan'da yetiştirilen mandalina görenleri şaşırtıyor
Nallıhan'da yetiştirilen mandalina görenleri şaşırtıyor
Nallıhan'da yetiştirilen mandalina görenleri şaşırtıyor
Nallıhan'da yetiştirilen mandalina görenleri şaşırtıyor