Nallıhan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale sürüyor
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Tekirler Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Vatandaşların itfaiye ekiplerine ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber vermesiyle olay yerine çok sayıda tanker, arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye devam ederken hummalı çalışması sürüyor.