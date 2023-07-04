Nallıhan'ın meşhur domatesi: Sarıyar domatesi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yetiştirilen yerli tohum olan Sarıyar domatesi sofraları renklendirmeye başladı.

Nallıhan’ın Sarıyar Mahallesi’nde yerli tohum olarak yetiştirilen Sarıyar domatesi, sofraları renklendirmeye başladı. İlçenin sahip olduğu mikroklima iklimi ve coğrafi şartları nedeniyle birçok ürünün yetiştirilmesine olanak sağlayan verimli arazilerde, yerli tohumla domates üretimi de gerçekleştiriliyor. Kendine özgü kokusu ve tadı ile Nallıhan’ın yerli Sarıyar domatesi sofralara lezzet katıyor. Vatandaşlar tarafından üretimi gerçekleştirilen domates içerdiği lezzetli tadı ile kendine hayran bırakıyor.