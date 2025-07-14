Nallıhan Kaymakamlığından '15 Temmuz' konferansı

Nallıhan Kaymakamlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı" düzenlendi.

Nallıhan Kaymakamlığı tarafından, Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonu’nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı" Kuran-ı Kerim tilaveti, Saygı Duruşu ile İstiklal Marşının okunmasının ardından Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu’nun konuşması ile başladı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu protokole, katılımcılara ve basın mensuplarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, "Sözlerime başlarken; 14 Temmuz 1959 yapılan Kerkük katliamında, 14 Temmuz 1992’de Özel Harekat Şube Müdürü Ali Er ve korumaları Abdülkadir Sadıkoğlu, İbrahim Kaplan ile atandığı Hakkari’ye giderken yolunu kesen PKK’lı teröristlerle girdikleri çatışmada, 15 Temmuz ihanetine ve 47 yıldır Bölücü PKK terör örgütü ile yapılan 47 mücadelede, Gazze’de siyonist İsrail’in yaptığı soykırımda şehadetle buluşan aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’yi çökertmek için yapıldığını vurgulayan Topçu, "15 Temmuz, Siyonizm ve Evanjelizm kardeşliğinin beslemesi olan mankurtlar güruhu FETÖ’nün eliyle ülkemizi ve devletimizi, milletimizle birlikte, dizlerinin üzerine çöktürmek için yaptırılan alçak ve kanlı bir darbe teşebbüsüdür. Bu hain ve kanlı teşebbüs, Allah’ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın dirayeti, milletimizin cansiparane fedakarlığı ve kahramanlığı sayesinde, ölüm kusan tankların ve silahların namluları, bomba yağdıran helikopterlerin pervaneleri, 251 şehidimiz ve 2 bin 700’den fazla gazimizin canı ve kanı ile durdurulmuş, vatanımız, milletimiz ve devletimiz adete uçurumun kıyısından alınmıştır" diye konuştu.

15 Temmuz sürecinde FETÖ’ye karşı kararlı duruş gösteren Devlet Bahçeli’nin "Terörsüz Türkiye" hamlesiyle de kirli planları bozduğunu vurgulayan Topçu, şunları kaydetti:

"Milletimiz; 15 Temmuz gecesinde ve sonrasında 7 Ağustos’ta Yenikapı’da Cumhurbaşkanımızın ve siyasi partilerimizin genel başkanlarının da katılımı ile yapılan mitingle, tarihte şanlı ecdadımızın yaptığı gibi Ehl-i Salib’in ve piyonlarının yüzüne tükürmüş, vatanına, devletine, birliğine, dirliğine istiklal ve istikbaline, dahası çakıl taşına dahi gözlerini dikenlerin, gözlerini oymaya muktedir olan güçlü devlet-büyük millet olduğunu bir kez daha dosta da düşmana da açık seçik göstermiştir. Aynı zamanda, 15 Temmuz FETÖ ihanetine karşı gösterdiği kararlı duruşu ve şimdi de ‘Terörsüz Türkiye’ hamlesiyle ülkemize ve milletimize karşı yapılan ve yapılacak olan bütün kirli planları bozan, MHP ve Ülkücü Hareketin Lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye de bu vesile milletimiz adına saygı, minnet ve şükranlarımızı arz ederiz."