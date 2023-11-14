Napoli'nin yeni teknik direktörü Walter Mazzari oldu

İtalya Serie A takımlarından Napoli, teknik direktörlük görevine Walter Mazzarri'nin getirildiğini açıkladı.

Napoli'nin yeni teknik direktörü Walter Mazzari oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

İtalya Serie A takımlarından Napoli, teknik direktörlük görevine Walter Mazzarri’nin getirildiğini açıkladı.

İtalyan ekibi Napoli, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Teknik Direktör Rudi Garcia’nın yerine Walter Mazzarri’yi takımın başına getirdi. Mazzarri, 2009-2013 yılları arasında da Maviler’de görev yapmıştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Napoli, bu sezon 12 hafta sonunda 21 puanla 4. sırada yer alıyor.

Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 4 maçta 7 puan topladı.