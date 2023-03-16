Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Napoli, Eintracht Frankfurt'u 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa çeyrek finale yükseldi.

Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez çeyrek finalde
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Napoli, Eintracht Frankfurt’u 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt 2-0 yenen Napoli, rövanşta rakibini Diego Armando Maradona Stadyumu’nda konuk etti. Napoli, Victor Osimhen ile 45+2 dakikada öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda daha etkili olan taraf İtalyan ekibiydi. 53. dakikada kendisinin ve takımının 2 golünü atan Victor Osimhen, Napoli’yi 2-0 öne geçirdi. 64. dakikada Piotr Zielinski’nin golüyle farkı 3’e çıkaran ev sahibi takım, sahadan 3-0 galip ayrılarak tarihinde ilk defa çeyrek finale adını yazdırdı.