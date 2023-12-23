Napoli, Victor Osimhen'in sözleşmesini uzattı

Serie A ekiplerinden Napoli, Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen’in sözleşmesinin 2026 yılına uzatıldığını açıkladı.

Napoli birçok Avrupa kulübünün radarında olan Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl İtalya Serie A’da elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahip olan 24 yaşındaki santrfor, 2025 yılında sona erecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Victor Osimhen, Napoli forması ile çıktığı toplam 118 müsabakada 67 kez fileleri havalandırırken, 17 kez de asist katkısında bulundu. Osimhen, geçtiğimiz gün Afrika’da yılın futbolcusu seçilmişti.