Narinç ‘Emeklerimizin karşılığını almanın gururunu yaşıyoruz’

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında iki Türkiye şampiyonu ve merkezî yerleştirme sonucu nitelikli okullara yerleşen çok sayıda öğrencisi bulunan Odak Okulları, Silivri’de bir ilki gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşarken emeklerinin karşılığını alan yönetici, öğretmen ve öğrenciler bu başarının mutluluğunu yaşıyor.

Narinç: “Silivri’de eğitim alanında çekim merkezi olmayı hedefliyoruz”

Konuyla ilgili Odak Okulları Genel Müdürü Gülgün Narinç, “Odak Okulları olarak sürekli yükselen başarı grafiğimiz ile her yıl olduğu gibi bu yıl da gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz senelerde de Silivri’de birçok başarıya öncülük etmiş bir okulduk ancak artık Türkiye şampiyonu öğrencileri olan bir okuluz. Yıllardır öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte verdiğimiz emeklerin karşılığını aldığımızdan dolayı son derece gururluyuz, mutluyuz. Odak Okulları olarak “Silivri’nin değeri” olma parolasıyla devam ettiğimiz bu süreçte başarılarımıza yenilerini katarak eğitim alanında güçlü bir çekim merkezi olmayı hedefliyoruz.

Öğrencilerimizi nitelikli okullara girebilecek kaliteli eğitimi vermenin yanında, dünya ile rekabet edebilicekleri donanımları kazandırarak güçlü ve mutlu bireyler olarak yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında.

“Silivri’miz müsterih olsun”

“Eğitim politikamız, ders içeriklerimiz ve kullandığımız kaynaklar ile civar ilçelerde de tanınan, takip ve takdir edilen bir kurum olarak bu kararlılığımızdan ödün vermeden devam edeceğiz.”

“Silivri’mizin çocuklarının en kaliteli eğitim hizmetini almaları gerektiğine inanıyoruz. Tüm organizasyonumuz bu temel üzerinedir. Bu konudaki bilgi, birikim ve motivasyonumuz en üst seviyededir. Bu inancımız için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacak hiçbir tavizi vermeyeceğiz.”

“2022 LGS sürecinde Silivri’mizde emek veren tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum.” açıklamasında bulundu.

