Narkotik Dedektör Köpekler Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden 'Nobel' birinci oldu

Türkiye’nin de dahil olduğu 10 ülkenin katıldığı Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden 14 aylık Alman çoban köpeği ’Nobel’ birinci oldu.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla 9 Mayıs Salı günü Türkiye’de ilk defa düzenlenen ‘Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası’nda sona gelindi. Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Macaristan, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Özbekistan olmak üzere toplam 10 ülkenin katıldığı yarışmada, Türkiye ve Gürcistan ilk gün ‘Kutu Araması Etabı’nda 100 puan alarak birinciliği paylaştı. Köpek Eğitim Merkezi’nde aralıklarla düzenlenen yarışmaların ardından son yarış bugün gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ‘İtaat Etabı’nda 95 puan ile Türkiye birinci oldu. Yarışmada Türkiye’yi temsil eden ‘Nobel’ 387,3 puan alırken, Macaristan 370,2 puan ile ikinci, Moldova 327,5 puan ile üçüncü oldu.

Yarışmaya Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın yanı sıra Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor, Avustralya Büyükelçisi Miles Armitage, Macaristan Büyükelçisi Victor Matis ve Bugaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov katıldı.

“Muhafaza teşkilatı, Türkiye’de de üzerine düşen görevi yerine getiriyor”

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay yaptığı konuşmada, yasal ticaretin önem sarf ettiğini aktararak, “25 trilyon doları bulan bir dünya ticaret açığından bahsediyoruz. Türkiye’nin ihracatına baktığımız zaman 250 milyar dolarlık ihracattan, 360 milyar dolarlık ithalattan bahsediyoruz. Dolayısıyla yasal ticaret o kadar önemli olmakla beraber yasa dışı ticaretle de etkin mücadele etmek, özellikle evrenselleşen dünyada ona karşı gereken tedbirleri almak hepimiz için çok önemli. Bu anlamda önemli bir kolluk gücü olan Muhafaza teşkilatı, Türkiye’de de üzerine düşen görevi gerektiğince yerine getiriyor” dedi.

“Narkotik köpeklerimizce yapılan yakalamalar yüzde 50’leri, yüzde 60’ları buluyor”

Turagay, 2022 yılında 14,2 tonluk uyuşturucu madde ve 58,3 tonluk kimyasal madde yakalaması yapıldığını belirterek, “Toplam değeri 12 milyar lira. Bunlar az rakamlar değil. Narkotik köpeklerimizce yapılan yakalamalar ise neredeyse yüzde 50’leri, yüzde 60’ları buluyor. Bunları bu eğitim merkezinde eğitim gören köpekler gerçekleştiriyor. 224 tane köpeğimiz var. 55 Gümrük İdaresinde görev yapıyorlar. 224 dedektör köpek ve 36 tane yavru köpeğimiz var” ifadelerini kullandı.

Turagay, kapanış konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından Köpek Eğitim Merkezi Eğitmeni Samet Olur’un idaresindeki ‘Nobel’in birincilik kupasını takdim etti.