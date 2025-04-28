Narkotik polisi Bursa'da vatandaşları bilgilendirdi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşları bilgilendirdi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokağa çıkarak bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirdi. Özenle hazırlanan broşürler 3 bin 808 vatandaşa dağıtıldı. Vatandaşlar, uyuşturucu maddeler konusunda bilgilendirildi.