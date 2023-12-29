Narkotik polisi gençleri uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendiriyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ ve ilçelerinde gençleri uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgilendiriyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala Tekirdağ ve ilçelerinde, özellikle Çerkezköy Cumhuriyet Meydanı’nda gençleri uyuşturucu maddelerin zararları hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Ekipler, gençlere broşür dağıtarak, uyuşturucu satıcılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi hakkında da annelere bilgilendirmede bulunuldu. ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma Hattı, Açık Kapı, AMATEM Tedavi Merkezi, ÇEMATEM Tedavi Merkezi, ‘Biz Senin İçin Buradayız’ gibi kanallardan madde bağımlılığı ile ilgili her türlü desteğe ulaşabileceği belirtilerek, bağımlılık hakkında bilgi verildi. Anneler, verdikleri bilgiler için polislere teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.