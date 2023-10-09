Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapıldı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkorehber ve Narko Nokta faaliyetleri düzenlendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber" ve "Narko Nokta" faaliyetleri düzenlendi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele, eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber" ve "Narko Nokta" başta olmak üzere 16 ayrı faaliyet düzenledi. Faaliyetlerde 10 bin 739 vatandaşa el broşürü dağıtarak bilgilendirme yapıldı.