Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü farkındalık eğitimi gerçekleştirdi
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Narko Nokta' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' başlıklı eğitimini gerçekleştirdi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Narko Nokta’ ve ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ başlıklı eğitimini gerçekleştirdi.
Eğitimde, 4 bin 850 kişiye ulaşılarak ‘Narko Nokta’ ve ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ konularında bilgiler verildi. Ayrıca, ekipler caddelerde otomobil şoförlerine bilgilendirme formu dağıttı.