Narkoz gazı tankı patlamasında ölen işçilerin cenazeleri morga kaldırıldı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde narkoz gazı üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Narkoz gazı tankı patlamasında ölen işçilerin cenazeleri morga kaldırıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde narkoz gazı üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Avrupa Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve narkoz gazı üretimi yapılan fabrikada öğle saatlerinde narkoz gazı tankında yaşanan patlama sonrası 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İşçilerin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

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Öte yandan, olayda sağ kurtulan 2 işçinin de ifadesine başvurulacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.