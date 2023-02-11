Narmanlı kadınlar depremzedeler için tandırın başında: 'Onlar açken biz tok yatamadık'

Erzurum’un Narman ilçesi Başkale köyünde gönüllü olarak bir araya gelen kadınlar, deprem bölgelerindeki ekmek ihtiyacı çağrısına yanıt vermek üzere harekete geçtiler. Kadınlar, pişirdikleri 2 bin ekmeği deprem bölgesine gönderdi. Ekmek yapan Narmanlı vatandaş, “Onlar açken biz tok yatamadık. Allah yardımcıları olsun” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 10 ilde büyük yıkımlara sebep olmasının ardından Türkiye’nin dört bir yanında depremzedelerin ihtiyaçları için halk yardım toplamaya ve deprem bölgelerine göndermeye devam ediyor. İbrahim Erkal Narman Muhtarlar Derneği Başkanı Hüsamettin Algan, "Ülkemizde meydana gelen ve 10 ilimizi kapsayan depremzedelere ulaştırılmak üzere, Narman Başkale köyü olarak, köy annelerimizin ’bir ekmek de bizden’ kampanyasıyla 2 bin adet köy tandır ekmeği ve yardım kolileri, Narman Kaymakamlığı önderliğinde depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkmıştır. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, annelerimizin ellerinden öpüyorum. Rabbim hayırlarını kabul eylesin" paylaşımında bulundu.

Köylü kadınlar ise zor durumda olan depremzedelere destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Onlar açken biz tok yatamadık. Onlara ekmek yapıyoruz. Allah yardımcıları olsun” dediler.