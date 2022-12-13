NASA'nın geliştirdiği yarışmanın kazananları belli oldu

NASA-JPL mühendisleri tarafından geliştirilen ‘‘The JPL Annual Invention Challenge’’ Türkiye etabı gerçekleştirildi. 5 farklı lastik topunu kurallarda tanımı yapılmış hedeflere atabilecek bir cihaz tasarlama ve bu aletle hedeflere başarılı atışları en kısa sürede yapmayı amaçlayan görevde, ortaöğretim öğrencileri kıyasıya yarıştı.

NASA-Jet Propulsion Laboratory (JPL) mühendisleri tarafından geliştirilen ‘‘The JPL Annual Invention Challenge’ 2022 İstanbul Buluş Şenliği son buldu. Doğuş Üniversitesi ve Özdisan tarafından gerçekleştirilen etkinliğinin kazananı ise Türkiye 1’inciliğini alan Çevre Lisesi öğrencileri oldu.

5 farklı lastik topunu kurallarda tanımı yapılmış hedeflere atabilecek bir cihaz tasarlama ve bu aletle hedeflere başarılı atışları en kısa sürede yapmayı amaçlayan görevde, “Çevre Lisesi Proje Kulübü” öğrencileri, 2.25 saniyede görevi yerine getirerek Türkiye 1’incisi oldular.