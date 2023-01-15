Nasser Al Attiyah, 5. Dakar Ralli zaferini kazandı

Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonu olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde son etap bugün tamamlanırken, Nasser Al Attiyah 5. Dakar Ralli zaferini elde etti.

Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan Dakar Rallisi bugün yapılan 14’üncü etapla son buldu. Geçen senenin şampiyonu Nasser Al Attiyah, iki hafta boyunca neredeyse hiç hata yapmayarak iyi bir performans ortaya koydu. En yakın takipçisi Sebastien Loeb üst üste 6 yarış galibiyeti kazansa da en iyi süreyi yakalayan Nasser Al Attiyah’ı geçemedi. 14’üncü etabın sonunda da hata yapmayan Nasser Al Attiyah 5. kez Dakar Ralli şampiyonu olmayı başardı.

“Bu zafer kolay gelmedi”

Şampiyon Al Attiyah etap sonrasında, “Tekrardan Dakar Ralli’yi kazandığım için ve son Dakar Ralli şampiyonu unvanını elimde tuttuğum için gerçekten çok mutluyum. Söylemem gerekiyor ki bu sene Dakar Ralli çok zorlayıcıydı. Etaplar gerçekten çok zordu. Hava şartları herkesi zorladı. Mathieu’a, takım arkadaşlarıma ve beni her zaman destekleyen insanlara teşekkür ediyorum. Bu zafer sadece benim için değil tüm ekibim ve bizi destekleyen herkes için. Bu zaferi elde etmek gerçekten de hiç kolay olmadı” şeklinde konuştu.