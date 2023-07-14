Nate Sestina Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Türk Telekom forması giyen Nate Sestina'yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Nate Sestina Fenerbahçe Beko'da
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sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Türk Telekom forması giyen Nate Sestina’yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Türk Telekom forması giyen forvet Nate Sestina ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı uzun forvet Nate Sestina ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.