Nathan Redmond: 'Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyorum'

Beşiktaş’ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Redmond, takım arkadaşı Dele Alli’nin performansı ile ilgili ise, "Oynasın veya oynamasın bağımsız olarak iyi futbolcu. Takımımıza katkı vereceğine hala inanıyorum" dedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürürken, siyah-beyazlıların başarılı kanat oyuncusu Nathan Redmond, antrenman öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımdaki genel havanın iyi olduğunu vurgulayan Redmond, "Genel atmosferimiz çok iyi. Birçok takım arkadaşımız milli takımda. Daha az kişi antrenman yapıyoruz ama idman şiddetimiz ve yoğunluğumuz aynı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki haftaki derbi maçına da böylece hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"4-5 ay sonunda maç oynadıkça iyi duruma geldim"

Başarılı futbolcu, takıma katıldığı ilk dönemden bu yana yükselen bir grafik çizdiğini ifade ederek, "Daha iyi ya da farklı olduğunu söyleyemem ama Valerien Ismael döneminde geldim. Southampton’da buraya gelmeden önce tek başıma idman yaptığım dönemler oldu. Buraya geldiğimde ilk zamanlarda yüzde 100 değildim. Bunun üzerine koyarak devam ettim. Şu an 4-5 ay sonunda maç oynadıkça daha iyi duruma geldim. Bu da benim özgüvenime, formuma ve takıma katkı vermeme yansıdı" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş’taki geleceğim ile ilgili bir şey düşünmedim"

Gelecek planlarının sorulması üzerine Redmond, "Henüz bu konuyla ilgili bir şey düşünmedim. Sezonu elimizden gelen en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Ben de o şekilde hedefliyorum. Elimizden geldiğince puanlar alarak maçlar kazanarak sezonu bitirme hedefindeyiz. Şu an bu konular için doğru zamanlar değil. Hedefimiz maç kazanmak. Sezon sonunda bu konuyu düşünecek profesyoneller zaten var" açıklamasında bulundu.

"Sol taraf kendimi rahat hissettiğim yer"

İngiliz futbolcu, sahanın farklı mevkilerinde görev alabildiğini ifade edip, en rahat hissettiği yerin ise sol kanat olduğunu belirterek, "Farklı bölgelerde kariyerim boyunca oynadım. Bu biraz hoca kararına göre değişen bir şey. Hocalar farklı maçlarda farklı kararlar alabiliyor. 10 numara pozisyonunda oynadım. Forvette oynadığım da oldu. Sol taraf dediğiniz gibi doğal mevkiim. Kendimi rahat hissettiğim yer. Bu noktada farklı mevkilerde oynayabilmek önemli. Önemli olan da sonucunda katkı sağlamak" diye konuştu.

"Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyorum"

Fenerbahçe derbisinin önemine değinen Nathan Redmond, "İlk maçta 11 başlamıştım. O zaman bizim için de test olmuştu bu durum. İlk 11 başlamak veya sonradan girmekten ziyade katkı vermek önemli. Maçın atmosferini çok duydum. Uzun süre oynayanlardan bu konuyla ilgili çok fazla şey duydum. Derbi atmosferlerinden bahsettiler. Ben de o günü sabırsızlıkla bekliyorum. Önemli olan o gün katkı verebilmek" ifadelerini kullandı.

"Hepimizin ortak hedefi maç kazanmak"

Takımdaki rekabet ortamına da değinen Redmond, "Normal bir durum. Her takımda 2, 3, 4 futbolcu mevkilerde rekabete girerler. Hepimizin ortak hedefi maç kazanmak. Asla şahsi bir durum söz konusu değil. Çünkü her şeyi birlikte yapıyoruz, başarıyoruz. Uzun zamandır bu hep böyle oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"Dele’nin katkı vereceğine hala inanıyorum"

Daha önce Premier Lig’de karşı karşıya oynadığı takım arkadaşı Dele Alli’nin performansı hakkında da konuşan başarılı oyuncu, "Dele benim uzun süredir tanıdığım birisi. Yapabileceklerin biliyorum. Günün sonunda benim ne düşündüğüm değil. Hocamızın kararı tercihleri önemli. Zor bir soru. Çok yakın arkadaşım. Çok da iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Oynasın veya oynamasın bağımsız olarak iyi futbolcu. Takımımıza katkı vereceğine hala inanıyorum" diye konuştu.

Taraftarın desteğinden dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Redmond, siyah-beyazlıların destek vermeye devam etmelerini istediklerini dile getirdi.