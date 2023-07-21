Nathan Redmond resmen Burnley'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Nathan Redmond'ı transfer ettiğini duyurdu.

Nathan Redmond resmen Burnley'de
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley, geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Nathan Redmond’ı transfer ettiğini duyurdu.

Beşiktaş ile yollarını ayıran Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz takımına imza atan Redmond, transferi sonrası yaptığı açıklamada "Her zaman Premier Lig’de yeniden oynama hayalim vardı. Burnley’nin projesi benim hırslarımla örtüşüyor" dedi.