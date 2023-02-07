NATO Karargahlarında bayraklar yarıya indirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından NATO Karargahlarında üye ülkelerin bayraklarının yarıya indirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından NATO Karargahlarında üye ülkelerin bayraklarının yarıya indirildiğini duyurdu.
MSB, sosyal medya hesabından Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından NATO Karargahlarında bayrakların yarıya indirildiğini bildirdi. İzmir’deki NATO Müttefik Kara Komutanlığı’nda (LANDCOM), Belçika’daki NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahında (SHAPE), Brüksel’deki NATO Ana Karargahında ve ABD’deki NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığında (ACT) bayraklar yarıya çekildi.