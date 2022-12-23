NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.

NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.

NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali