Nazende Fasulye tezgahlarda yerini aldı

Bilecik’in meşhur ’Nazende’ fasulyesi, hasadının başlamasıyla tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Bilecik Vezirhan’a bağlı Kayabeli’den toplanan fasulyelerin kilosu 50 TL’den satılıyor. Fasulye, yemeğinden turşusuna kadar farklı şekilde tüketiliyor. Her yıl bu zamanı bekleyen vatandaşlar hasadı yapılan ürüne yoğun ilgi gösteriyor.

"Halk tarafından pahalı karşılanıyor"

Satıcı Selime Nayir, fasulyenin kilosunun 50 lira olduğunu belirterek "Fasulyeyi ilk tezgahta 60 liraya satmaya başlamıştım. Ancak haftadan haftaya fark ediyor. Şu an 50 liradan satıyoruz. Lezzetinden dolayı vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor’’ ifadelerini kullandı.

‘’Fiyat düşme ihtimali yüksek’’

Satıcı Hüseyin Genç fasulyenin kilosunun 50 liradan satıldığını belirterek, "Pazarda daha başka 50 TL’den az fasulye bulamazsınız. En uygun 50 TL’den satılıyorsa siz düşünün gerisini. Fiyatlardan memnun değilim. Halk memnun olmadıkça talep olmuyor. Talep olmazsa bizler ne yapacağız. Fiyatların düşme ihtimali yüksek. Bu haftadan sonra hemen hemen her tezgahta yerini almaya başlayacak. Fiyat konusunda da illa ki bir düşme söz konusu olacaktır" sözlerinde bulundu.