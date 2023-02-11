Nazilli'de meslek lisesiler depremzedeler için ünlü Bozdoğan sobası üretiyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere ünlü Bozdoğan sobası imal ediyor.

Günlük 100 soba imalatını hedefleyen gönüllü öğretmen ve öğrenciler, okulun metal işleri atölyesindeki makineleri kullanarak üretimlerini sürdürüyor. Hızlı yanması ve ısı açısından verimli olması ile bilinen Bozdoğan sobası üretimi yapan başta İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün, Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aytar, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler var güçleri ile imalat yapmaya devam ediyor. Metal İşleri Bölümü öğretmenlerinin gözetiminde imalat yapan bilgisayar öğretmeninden tarih öğretmenine, müdüründen hizmetlisine kadar öğrencilerin desteği ile üretilen sobalar deprem bölgesindeki vatandaşları ısıtacak.

Depremzedeler için soba imalatına yardıma gelen öğrencilerden Vedat Portakal, "Öğretmenlerimizle birlikte soba imalatı yapıyoruz. Depremzedelerimizin ısınması ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyoruz” dedi.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Şuayip Çiçek, “Meslek lisesi öğretmenleri olarak ülkemizin içinde bulunduğu durum karşısında kendimize görev edindik. Depremzede vatandaşlarımıza yardımda bulunmak için soba imal ediyoruz. Tüm öğretmen arkadaşlarımız destek veriyor” ifadelerini kullandı.

Okulun Metal İşleri Bölüm Şefi Hasan Hüseyin Sezer ise, "Bölgemizde Bozdoğan sobası olarak bilinen odun sobası imalatını yapıyoruz. Osmaniye iline gönderilecek olan ilk etapta üreteceğimiz 100 sobayı göndereceğiz” diye konuştu.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ise, “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gıdadan kıyafete kadar destek vermeye çalışıyoruz. Bakanlığımızın talimatları ile sobalarımız üreterek acil ihtiyaç duyulan yerlere ulaştıracağız" dedi.