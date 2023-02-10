Nazilli'den 144'üncü yardım aracı deprem bölgesine gönderildi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü yardım kampanyasında, 144’üncü yardım aracının bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktığını açıkladı.

Deprem bölgesine gönderilen yardımların hepsinin yerlerine ulaştığını ve hepsinden teşekkür mesajları aldıklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Tüm ülkemize ve memleketimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zorlu bir süreç. Güzel haberler geliyor ama acı haberlerde geliyor. Bu süreci hep birlikte büyük devletimiz aziz milletimiz ile birlikte karşılayacağız. Aziz milletimizin en güzel güzide ilçelerinden birisi Nazilli’de yürütmüş olduğumuz kampanyanın neticesinde bu gün itibari ile 144 aracı deprem sahasına depremlerin yaşandığı bölgeye en ücra noktalara kadar, köylerine kadar gönderdik. Gönderdiğimiz noktalardan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Teşekkür mesajları alıyoruz. Bu acının üstüne oradaki vatandaşlarımızın bizlere teşekkür etmesi Nazilli halkı adına çok anlamlı. Gerçekten çok güçlü bir ekiple, iyi bir ekiple inanılmaz bir koordinasyon birlikteliği içerisinde bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyoruz. İnşallah devletimiz büyüktür. Bütün yaralar sarılacaktır. Tabi ki ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Onların mekânı mutlaka cennet olacaktır. Hükmen şehittirler. Bu gün üç tane hemşerimizin cenazesine katıldık. Üçü de şehit. Birisi de daha sabiydi. Gerçekten üzüntülü anlar yaşıyoruz. Ama bu millet binlerce yıldır bu geleneğin içerisinde yegâne dayanışma duygusu. Hiç kimse birbirini geride bırakmıyor. Allah razı olsun. Sayın Valimizden, Sayın Kaymakamımızdan Allah razı olsun. Bütün daire amirlerinden, kurum ve kuruluşlarda çalışan arkadaşlarımızdan, memur, amir, şeflerimizden emekçi arkadaşlarımızdan belediye personelimizden ve tüm vatandaşlarımızdan defalarca söylüyorum ki hepsinden Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum “ dedi.

Özellikle en büyük teşekkürü Nazilli halkının hak ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “ Özellikle bu 144 aracı hiç aralık vermeden göndermemizi sağladı. İki otobüsümüz oradaki depremzedelerimizi almak için gitti. Birisi döndü diğeri hala yolda. Birçok vatandaşımızı burada aileleri ile kavuşturdu. Biz üzerimize düşen her şeyi yapmak için hazırız. Yarın itibari ile saat 21.00 ‘a kadar yardım alımlarımız devam edecek. Ondan sonraki süreçte de artık vatandaşlarımızın getirdiklerini burada açtığımız evlerde kalacak olan ailelerimiz için kullanacağız. Yüzün üzerinde vatandaşımız Nazilli’ye geldi. Onları burada gerek yan taraftaki binamızda gerekse vatandaşlarımız tarafından temin edilen evlerde misafir ediyoruz. Bu dayanışmanın içinde olan destek veren her kese tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.