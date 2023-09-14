Nazım Sangare, Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Nazım Sangare, Fatih Karagümrük'te
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Nazım Sangare’yi transfer etti. 29 yaşındaki sağ bek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Fatih Karagümrük kulübünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “A Milli futbol takımımızın formasını da giyen başarılı sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Nazım Sangare’ye takımımıza hoş geldin diyor, Karagümrük forması ile başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı