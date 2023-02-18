Nazım Uysal'a son görev
Silivri'nin tanınmış mali müşavirlerinden Nazım Uysal, sevenlerinin duaları ve göz yaşları arasında ebediyete uğurlandı.
Silivri'nin duayen mali müşavirlerinden Nazım Uysal, yaşam mücadelesini kaybetti. Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hızla iyileşmesi beklenirken Uysal, hastaneden taburcu olması beklenen gün oluşan komplikasyonlar sonucu hayata tutunamadı.
Nazım Uysal'ın cenazesi Cuma namazına müteakip Piri Mehmet Paşa Camisi'inden kaldırılarak toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, geçmiş dönem Belediye Başkanlarımızdan Hüseyin Turan, İBB ve Silivri Belediyesi CHP Meclis Üyesi Melih Yıldız katılanlar arasındaydı.