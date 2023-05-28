Nazire Teyze oyunu kullanacağı okula özel araçla götürüldü: 'Taksi tutmaya param yoktu'

Kocaeli’de yalnız yaşayan ve daha önce geçirdiği felçten dolayı koltuk değnekleriyle yürüyen Nazire Elmalı, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alınarak, oy kullanacağı okula götürüldü. Aldığı hizmetten memnuniyetini dile getiren Elmalı, "Allah razı olsun. Taksi tutmaya param yoktu" dedi.

Kocaeli’de yaşayan 69 yaşındaki Nazire Elmalı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel bir araçla evinden alınarak, oy kullanmaya götürüldü. Yalnız yaşayan Elmalı’ya oy verme süreci boyunca ekipler eşlik etti. İzmit Çukurbağ Mahallesi’ndeki evinden alınan yaşlı kadın, İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı.

Kendisini evden alan ekiplere teşekkür eden Elmalı, "Allah razı olsun, beni evden aldılar. Memnunum. Geçen seferki seçimde de beni aramışlardı götürmek için ama komşular getirmişti. Yine aradılar, Allah razı olsun. Param da yoktu taksi tutmaya" diye konuştu.